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Вибух у Кропивницькому районі: руйнувань та постраждалих немає - ОВА

Вибух у Кропивницькому районі: руйнувань та постраждалих немає - ОВА

Київ • УНН

 • 36550 перегляди

За словами голови Кіровоградської обласної військової адміністрації, внаслідок вибуху у Кропивницькому районі жертв та руйнувань немає.

Унаслідок сьогоднішнього вибуху у Кропивницькому районі Кіровоградської області постраждалих та руйнувань немає. Про це у понеділок повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН

Друзі, після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань

​​- написав Райкович у соцмережах.

Раніше УНН повідомляв, що  сьогодні в обід під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Кропивницькому Кіровоградської області. 

Крім того, про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини. Однак за даними Полтавської ОВА, влучань на території  області не було. Ніхто в області не постраждав. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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