Вибух у Кропивницькому районі: руйнувань та постраждалих немає - ОВА

Унаслідок сьогоднішнього вибуху у Кропивницькому районі Кіровоградської області постраждалих та руйнувань немає. Про це у понеділок повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Друзі, після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань ​​- написав Райкович у соцмережах.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в обід під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Кропивницькому Кіровоградської області.

Крім того, про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини. Однак за даними Полтавської ОВА, влучань на території області не було. Ніхто в області не постраждав.