Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА
Киев • УНН
По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.
В результате сегодняшнего взрыва в Кропивницком районе Кировоградской области пострадавших и разрушений нет. Об этом в понедельник сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Друзья, после взрыва в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений
Ранее УНН сообщал, что сегодня в обед во время масштабной воздушной тревоги прозвучали взрывы в Кропивницком Кировоградской области.
Кроме того, о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины. Однако по данным Полтавской ОВА, попаданий на территории области не было. Никто в области не пострадал.
Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА
По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.
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