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Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА

Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:28  •  16311 просмотра

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По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.

В результате сегодняшнего взрыва в Кропивницком районе Кировоградской области пострадавших и разрушений нет. Об этом в понедельник сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН

Друзья, после взрыва в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений

- написал Райкович в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что  сегодня в обед во время масштабной воздушной тревоги прозвучали взрывы в Кропивницком Кировоградской области. 

Кроме того, о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины. Однако по данным Полтавской ОВА, попаданий на территории  области не было. Никто в области не пострадал. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kremenchugКременчуг
poltavaПолтава
kropivnitskiiКропивницкий
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Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА

По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.

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