Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА

В результате сегодняшнего взрыва в Кропивницком районе Кировоградской области пострадавших и разрушений нет. Об этом в понедельник сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Друзья, после взрыва в Кропивницком районе без пострадавших и разрушений - написал Райкович в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что сегодня в обед во время масштабной воздушной тревоги прозвучали взрывы в Кропивницком Кировоградской области.

Кроме того, о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины. Однако по данным Полтавской ОВА, попаданий на территории области не было. Никто в области не пострадал.