Вибух пролунав в Одесі, працюють сили ППО
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано вибух, працює система протиповітряної оборони. За даними Повітряних сил, ППО відпрацьовує по розвідувальному дрону російських військ.
В Одесі пролунав вибух, передає УНН.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
У Повітряних силах зазначили, що працює ППО по розвідувальному дрону військ рф.
Два вибухи пролунали в Одесі після попередження про пуск ракет29.10.24, 12:49 • 13719 переглядiв