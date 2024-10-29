Взрыв прогремел в Одессе, работают силы ПВО

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 42421 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 96132 просмотра

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В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 69795 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 103401 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 115061 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 128180 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 129598 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 148625 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Одессе, работают силы ПВО

Взрыв прогремел в Одессе, работают силы ПВО

Киев  •  УНН

15:07 • 3557 просмотра

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В Одессе зафиксирован взрыв, работает система противовоздушной обороны. По данным Воздушных сил, ПВО отрабатывает по разведывательному дрону российских войск.

В Одессе прогремел взрыв, передает УНН.

«В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В Воздушных силах отметили, что работает ПВО по разведывательному дрону войск рф.

Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет29 октября 2024, 10:49 • 10291 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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