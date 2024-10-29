Взрыв прогремел в Одессе, работают силы ПВО
Киев • УНН
В Одессе зафиксирован взрыв, работает система противовоздушной обороны. По данным Воздушных сил, ПВО отрабатывает по разведывательному дрону российских войск.
В Одессе прогремел взрыв, передает УНН.
«В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
В Воздушных силах отметили, что работает ПВО по разведывательному дрону войск рф.
Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет29 октября 2024, 10:49 • 10291 просмотр