Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет
Киев • УНН
В Одессе зафиксировано два взрыва после предупреждения Воздушных Сил о ракетах в направлении региона. Первый взрыв произошел около 12:35, глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях.
В Одессе сегодня, 29 октября, прогремели два взрыва после предупреждения Воздушных Сил о вражеских ракетах, которые летели в направлении региона, сообщает УНН.
По данным "Суспільного", первый взрыв слышали около 12:35. Позже раздался еще один.
Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракете в направлении Одесской области и о повторном пуске.
Председатель ОВА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях.