Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет

ukenru
Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 37655 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 110075 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 124930 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 127213 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 126045 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 115423 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 143670 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
28 октября 2024, 08:46 • 108787 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
28 октября 2024, 07:42 • 106191 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160498 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

01:59 • 110998 просмотра
В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

03:19 • 109797 просмотра
В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

04:07 • 107569 просмотра
Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

04:31 • 30815 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 82662 просмотра
публикации
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 37655 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 82662 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 143670 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 135336 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 278223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 103432 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 109165 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 110372 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

28 октября 2024, 09:19 • 110394 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

28 октября 2024, 08:55 • 113177 просмотра
Актуальное
Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет

Два взрыва прогремели в Одессе после предупреждения о пуске ракет

Киев  •  УНН

10:49 • 2559 просмотра

Read in English

В Одессе зафиксировано два взрыва после предупреждения Воздушных Сил о ракетах в направлении региона. Первый взрыв произошел около 12:35, глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях.

В Одессе сегодня, 29 октября, прогремели два взрыва после предупреждения Воздушных Сил о вражеских ракетах, которые летели в направлении региона, сообщает УНН

По данным "Суспільного", первый взрыв слышали около 12:35. Позже раздался еще один. 

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракете в направлении Одесской области и о повторном пуске.  

Председатель ОВА Олег Кипер призвал людей оставаться в укрытиях. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса