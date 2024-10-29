Два вибухи пролунали в Одесі після попередження про пуск ракет
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано два вибухи після попередження Повітряних Сил про ракети в напрямку регіону. Перший вибух стався близько 12:35, голова ОВА закликав людей перебувати в укриттях.
В Одесі сьогодні, 29 жовтня, пролунали два вибухи після попередження Повітряних Сил про ворожі ракети, які летіли в напрямку регіону, повідомляє УНН.
За даними Суспільного", перший вибух чули близько 12: 35. Пізніше пролунав ще один.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Одещини та про повторний пуск.
Голова ОВА Олег Кіпер закликав людей залишатись в укриттях.