Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в рязанській області рф: троє загиблих та 20 постраждалих

Київ

 • 830 перегляди

На заводі "Еластик" у Рязанській області стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі. Внаслідок інциденту троє людей загинули та 20 отримали поранення.

Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в рязанській області рф: троє загиблих та 20 постраждалих

У пороховому цеху заводу "Эластик" у шилівському районі рязанської області рф пролунав вибух, виникла пожежа. Троє людей загинули та 20 постраждали. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після вибуху сталася пожежа, будівля порохового цеху повністю зруйнована.

Про вибух пороху на заводі "Еластик" повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби. Жертвами вибуху, за останніми даними, стали троє людей, ще 20 постраждали.

Вибух, ймовірно, не пов’язаний з атакою дронів, пише Baza.

Доповнення

Підприємство знаходиться у Шилівському районі Рязанської області. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Розряд", загинуло 17 людей. Як писали рос ЗМІ, "Розряд" орендує площі у "Еластик" і виробляє промислову вибухівку, у тому числі з продуктів утилізації боєприпасів.

Ольга Розгон

Новини Світу