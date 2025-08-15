Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в рязанській області рф: троє загиблих та 20 постраждалих
На заводі "Еластик" у Рязанській області стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі. Внаслідок інциденту троє людей загинули та 20 отримали поранення.
У пороховому цеху заводу "Эластик" у шилівському районі рязанської області рф пролунав вибух, виникла пожежа. Троє людей загинули та 20 постраждали. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що після вибуху сталася пожежа, будівля порохового цеху повністю зруйнована.
Про вибух пороху на заводі "Еластик" повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби. Жертвами вибуху, за останніми даними, стали троє людей, ще 20 постраждали.
Вибух, ймовірно, не пов’язаний з атакою дронів, пише Baza.
Доповнення
Підприємство знаходиться у Шилівському районі Рязанської області. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Розряд", загинуло 17 людей. Як писали рос ЗМІ, "Розряд" орендує площі у "Еластик" і виробляє промислову вибухівку, у тому числі з продуктів утилізації боєприпасів.
