Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в рязанской области рф: трое погибших и 20 пострадавших

Эксклюзив
09:59 • 616 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 3596 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 10888 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 43276 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 80629 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 42605 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 163486 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 190070 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 94215 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 93925 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от Генштаба
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
публикации
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 3538 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 22916 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 163453 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 219603 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 190047 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в рязанской области рф: трое погибших и 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 90 просмотра

На заводе "Эластик" в рязанской области произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания. В результате инцидента три человека погибли и 20 получили ранения.

Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в рязанской области рф: трое погибших и 20 пострадавших

В пороховом цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области рф произошел взрыв, возник пожар. Трое человек погибли и 20 пострадали. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что после взрыва произошел пожар, здание порохового цеха полностью разрушено.

О взрыве пороха на заводе "Эластик" сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы. Жертвами взрыва, по последним данным, стали три человека, еще 20 пострадали.

Взрыв, вероятно, не связан с атакой дронов, пишет Baza.

Дополнение

Предприятие находится в Шиловском районе рязанской области. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд", погибло 17 человек. Как писали росСМИ, "Разряд" арендует площади у "Эластика" и производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в РФ и вражеского пункта управления в Донецкой области15.08.25, 10:30 • 3566 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира