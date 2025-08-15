Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в рязанской области рф: трое погибших и 20 пострадавших
На заводе "Эластик" в рязанской области произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания. В результате инцидента три человека погибли и 20 получили ранения.
Отмечается, что после взрыва произошел пожар, здание порохового цеха полностью разрушено.
О взрыве пороха на заводе "Эластик" сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы. Жертвами взрыва, по последним данным, стали три человека, еще 20 пострадали.
Взрыв, вероятно, не связан с атакой дронов, пишет Baza.
Предприятие находится в Шиловском районе рязанской области. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд", погибло 17 человек. Как писали росСМИ, "Разряд" арендует площади у "Эластика" и производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов.
