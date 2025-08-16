$41.450.00
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 16846 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 128891 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 141476 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 100615 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 93960 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 81098 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 124133 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 229077 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 88046 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На пороховому заводі під Рязанню стався вибух, внаслідок якого загинуло 11 осіб та 130 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають, трьох людей врятовано.

Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені

Пошуково-рятувальні роботи тривають: за ніч було врятовано 3 людей. Передає УНН із посиланням на видання meduza.

Деталі

У рф, під час вибуху на пороховому заводі під містом рязань загинули 11 осіб

- пише видання

Постраждали 130 осіб, з них 29 госпіталізовано.

Протягом ночі пошуково-рятувальні роботи тривали - з-під завалів витягли живими трьох людей. Зараз пошуки теж тривають.

Доповнення

Влада регіону оголосила понеділок, 18 серпня, днем жалоби.

Нагадаємо

На заводі "Еластик" у рязанській області рф стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі. Внаслідок інциденту троє людей загинули та 20 отримали поранення.

У ніч на 2 серпня низка російських міст та окупований Крим зазнали атак невідомих дронів.

Ігор Тележніков

