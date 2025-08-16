Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені
Київ • УНН
На пороховому заводі під Рязанню стався вибух, внаслідок якого загинуло 11 осіб та 130 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають, трьох людей врятовано.
Пошуково-рятувальні роботи тривають: за ніч було врятовано 3 людей. Передає УНН із посиланням на видання meduza.
Деталі
У рф, під час вибуху на пороховому заводі під містом рязань загинули 11 осіб
Постраждали 130 осіб, з них 29 госпіталізовано.
Протягом ночі пошуково-рятувальні роботи тривали - з-під завалів витягли живими трьох людей. Зараз пошуки теж тривають.
Доповнення
Влада регіону оголосила понеділок, 18 серпня, днем жалоби.
Нагадаємо
На заводі "Еластик" у рязанській області рф стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі. Внаслідок інциденту троє людей загинули та 20 отримали поранення.
У ніч на 2 серпня низка російських міст та окупований Крим зазнали атак невідомих дронів.