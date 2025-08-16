$41.450.00
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 19047 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 132807 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 144448 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 103314 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 95906 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 82819 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 124974 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 232000 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 88208 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены

Киев • УНН

 • 2892 просмотра

На пороховом заводе под Рязанью произошел взрыв, в результате которого погибло 11 человек и 130 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются, три человека спасены.

Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены

Поисково-спасательные работы продолжаются: за ночь были спасены 3 человека. Передает УНН со ссылкой на издание meduza.

Детали

В РФ, во время взрыва на пороховом заводе под городом Рязань погибли 11 человек

- пишет издание

Пострадали 130 человек, из них 29 госпитализированы.

В течение ночи поисково-спасательные работы продолжались - из-под завалов извлекли живыми трех человек. Сейчас поиски тоже продолжаются.

Дополнение

Власти региона объявили понедельник, 18 августа, днем траура.

Напомним

На заводе "Эластик" в Рязанской области РФ произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания. В результате инцидента три человека погибли и 20 получили ранения.

В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам неизвестных дронов.

Игорь Тележников

