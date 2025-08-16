Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены
Киев • УНН
На пороховом заводе под Рязанью произошел взрыв, в результате которого погибло 11 человек и 130 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются, три человека спасены.
Поисково-спасательные работы продолжаются: за ночь были спасены 3 человека. Передает УНН со ссылкой на издание meduza.
Детали
В РФ, во время взрыва на пороховом заводе под городом Рязань погибли 11 человек
Пострадали 130 человек, из них 29 госпитализированы.
В течение ночи поисково-спасательные работы продолжались - из-под завалов извлекли живыми трех человек. Сейчас поиски тоже продолжаются.
Дополнение
Власти региона объявили понедельник, 18 августа, днем траура.
Напомним
На заводе "Эластик" в Рязанской области РФ произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания. В результате инцидента три человека погибли и 20 получили ранения.
В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам неизвестных дронов.