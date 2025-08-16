Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены

Поисково-спасательные работы продолжаются: за ночь были спасены 3 человека. Передает УНН со ссылкой на издание meduza.

Детали

В РФ, во время взрыва на пороховом заводе под городом Рязань погибли 11 человек - пишет издание

Пострадали 130 человек, из них 29 госпитализированы.

В течение ночи поисково-спасательные работы продолжались - из-под завалов извлекли живыми трех человек. Сейчас поиски тоже продолжаются.

Дополнение

Власти региона объявили понедельник, 18 августа, днем траура.

Напомним

На заводе "Эластик" в Рязанской области РФ произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания. В результате инцидента три человека погибли и 20 получили ранения.

В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам неизвестных дронов.