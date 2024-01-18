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Виборці навряд чи пробачать сину ексмера Харкова те, що під час війни він відсиджується за кордоном

Виборці навряд чи пробачать сину ексмера Харкова те, що під час війни він відсиджується за кордоном

Київ • УНН

 • 166026 перегляди

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова, який під час російського вторгнення живе за кордоном, може не знайти політичної підтримки, якщо повернеться в Україну

Про Кирила Кернеса, сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса, як політика можна вже забути. Виборці навряд чи пробачать йому те, що він майже з самого початку широкомасштабного вторгнення знаходиться за кордоном. Швидше за все, побудувати політичну кар’єру не допоможе йому й прізвище батька, заявив в ексклюзивному коментарі УНН політолог Ігор Рейтерович.

Деталі

Кирило Кернес в інтерв’ю повідомляв, що повномасштабну війну зустрів вдома, проте вже у березні 2022 року виїхав жити у Німеччину. У своїх соцмережах він називає себе "фанатом Харкова". Водночас, з початку широкомасштабного вторгнення він жодного разу не згадав про обстріли рідного міста і загибель харків’ян. Нещодавно Кирило Кернес з’явився в інформаційному просторі і навіть натякнув на політичні амбіції.

Рейтерович зазначив, що наразі не можливо спрогнозувати, як виборці будуть ставитись до тих, хто "зник з радарів" 24 лютого, а потім повертається.

"Але, судячи з реакції людей на діяльність тих чи інших політиків чи політичних сил в контексті їхньої прив’язки до війни і опору агресії рф, я думаю, що у людей, які 2 роки, а потім більше просидять за кордоном, а потім будуть пробувати повернутися – в них шансів не буде", - сказав він.

За його словами, для виборців буде маркером те, де кандидати були під час повномасштабної війни та чим займалися.

"Ті, хто не зможуть аргументовано розповісти, як вони допомагали – їм навіть сенсу немає в політику йти, бо це однозначно буде для них перепоною, яку вони не перестрибнуть. І в цьому випадку, поки він (Кирило Кернес – ред.) звинувачує того, хто перебував з харків’янами і робив усе аби місто вижило, і розвивалося – а той ховався за кордоном… Про таких людей уже можна забути як на мене", - наголосив політолог.

Рейтерович також вважає, що прізвище батька, добре відоме кожному харків’янину, навряд чи допоможе Кирилу Кернесу побудувати політичну кар’єру в Україні.

"Якщо подивитися на історію української політики, то у нас були спроби грати на певних іменах. Але, як правило, вони не дуже добре закінчувалися. Говорити, що у нас є якісь серйозні політичні династії, то в українській політиці такого ніколи не було. З одного боку через те, що у нас не така довга політика, як в США наприклад. У нас практично таких випадків, коли сини чи доньки відомих політиків робили якусь блискучу кар’єру не було взагалі. Брати-сестри ще могли якось фігурувати в політиці, діти як правило ні. Українці достатньо серйозно до цього ставляться", - додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни.

Також ми розповідали, що Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону.

Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомляли, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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