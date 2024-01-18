Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

О Кирилле Кернесе, сыне экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, как политике можно уже забыть. Избиратели вряд ли простят ему то, что он почти с самого начала широкомасштабного вторжения находится за границей. Скорее всего, построить политическую карьеру не поможет ему и фамилия отца, заявил в эксклюзивном комментарии УНН политолог Игорь Рейтерович.

Детали

Кирилл Кернес в интервью сообщал, что полномасштабную войну встретил дома, однако уже в марте 2022 года уехал жить в Германию. В своих соцсетях он называет себя "фанатом Харькова". В то же время, с начала широкомасштабного вторжения он ни разу не упомянул об обстрелах родного города и гибели харьковчан. Недавно Кирилл Кернес появился в информационном пространстве и даже намекнул на политические амбиции.

Рейтерович отметил, что пока невозможно спрогнозировать, как избиратели будут относиться к тем, кто "исчез с радаров" 24 февраля, а потом возвращается.

"Но, судя по реакции людей на деятельность тех или иных политиков или политических сил в контексте их привязки к войне и сопротивления агрессии рф, я думаю, что у людей, которые 2 года, а потом больше просидят за границей, а потом будут пробовать вернуться - у них шансов не будет", - сказал он.

По его словам, для избирателей будет маркером то, где кандидаты были во время полномасштабной войны и чем занимались.

"Те, кто не смогут аргументированно рассказать, как они помогали - им даже смысла нет в политику идти, потому что это однозначно будет для них преградой, которую они не перепрыгнут. И в этом случае, пока он (Кирилл Кернес - ред.) обвиняет того, кто находился с харьковчанами и делал все, чтобы город выжил, и развивался - а тот прятался за границей... О таких людях уже можно забыть как по мне", - отметил политолог.

Рейтерович также считает, что фамилия отца, хорошо известная каждому харьковчанину, вряд ли поможет Кириллу Кернесу построить политическую карьеру в Украине.

"Если посмотреть на историю украинской политики, то у нас были попытки играть на определенных именах. Но, как правило, они не очень хорошо заканчивались. Говорить, что у нас есть какие-то серьезные политические династии, то в украинской политике такого никогда не было. С одной стороны из-за того, что у нас не такая длинная политика, как в США например. У нас практически таких случаев, когда сыновья или дочери известных политиков делали какую-то блестящую карьеру не было вообще. Братья-сестры еще могли как-то фигурировать в политике, дети как правило нет. Украинцы достаточно серьезно к этому относятся", - добавил он.

Напомним

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны.

Также мы рассказывали, что Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона.

Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщали, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.