Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, который во время российского вторжения живет за границей, может не найти политической поддержки, если вернется в Украину.
Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"
По словам инфекциониста Ольги Голубовской, "болезнь Х" - это термин, обозначающий потенциальную патологию с пандемическим потенциалом.
Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана
Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.
Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения
Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.
Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине
Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.
США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю
США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.
В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ
Атаки беспилотников на морской порт и нефтяной терминал в ленинградской области россии вызвали взрыв и пожар.