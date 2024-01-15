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"Фанат Харкова" Кирило Кернес замовчує злочини росії в рідному місті

"Фанат Харкова" Кирило Кернес замовчує злочини росії в рідному місті

Київ • УНН

 • 135337 перегляди

Сина колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Кирило, жодного разу з початку широкомасштабного вторгнення рф не згадав у соцмережах про обстріли міста.

Після дослідження сторінок в соцмережах Instagram та Facebook Кирила Кернеса, сина колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, виявилося, що він жодного разу з початку широкомасштабного вторгнення не згадав про обстріли рідного міста й загибель харківʼян, передає УНН.

Тому виникає питання, як "фанат Харкова", яким він себе називає у соцмережах, може замовчувати ті страшні речі, які робить терористична росія з його рідним містом?

Жодного разу Кирило Кернес не опублікував пост чи історію ні в одній зі своїх соцмереж про жахливі обстріли російськими окупантами Харкова, в тому числі звичайних житлових будинків. На його сторінках немає жодного допису зі співчуттям до вже сотень загиблих харківʼян - дітей, дорослих, пенсіонерів чи слів підтримки рідному місту.

Син колишнього мера Харкова, у своїх соцмережах, де у нього майже 6,5 тисяч підписників, просто мовчить про страшні злочини росії проти рідного міста.

"Я харків’янин. Громадський та публічний діяч. Підтримую спорт. Фанат рідного Харкова. Активний політик", - саме так звучить опис на сторінці Кирила Кернеса в Instagram, де він має 2 235 фоловерів і 152 дописи.

Його сторінка у соцмережі Facebook має вдвічі більшу аудиторію – 4 038 читачів. Там Кирило Кернес себе описує так: "Спортсмен, політик, громадський діяч. Люблю родину, Харків та все сучасне".

Немає й жодного допису про в цілому засудження російської агресії та дій терориста путіна щодо України.

Тому не дивує й те, що "активного політика" жодного разу не бачили й на мітингах українців за кордом, де наші небайдужі співгромадяни вимагають міжнародної допомоги в боротьбі з російськими терористами – постачання зброї та притягнення терориста путіна до відповідальності.

Блогери-мільйонники часто скаржаться на те, що Meta, яка володіє Instagram та Facebook банить їх за згадки війни в Україні чи намагається відправити в "тінь" такі дописи, щоб їх бачила менша кількість підписників. Їхню позицію можна виправдати тим, що вони заробляють на рекламі для своєї мільйонної аудиторії.

Проте навіть вони публікують пости підтримки українцям, які страждають від обстрілів й намагаються допомагати.

Аудиторія ж Кернеса-молодшого налічує декілька тисяч підписників і гроші йому соцмережі не приносять. Тому логічного пояснення замовчуванню Кирилом Кернесом бомбардувань Харкова, що призводять до загибелі його жителів, немає окрім як байдужості, або співпраці з ворогом.

Сторінки Кирила Кернеса жодного разу не були обмежені компанією Meta, адже про звірства росіян "фанат Харкова" просто мовчить. Хоча мати сумарну аудиторію в майже 6,5 тисяч людей і не писати про війну – навіть через стільки часу – це, мʼяко кажучи, дивно для "активного політика", яким він себе вважає.

Можливо, сидячи в Берліні, куди Кирило Кернес втік після початку широкомасштабного вторгнення росії, любити рідний Харків зручніше?

Можливо там спокійніше відмовчуватися, знаючи, що після обстрілу рідного міста харківʼяни не зустрінуть тебе на вулиці чи в магазині й не запитають на чиєму ти боці?

До речі, раніше ми розповідали, що Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону. Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомляли, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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