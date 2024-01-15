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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 07:47  •  71852 просмотра

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилл, ни разу с начала широкомасштабного вторжения рф не упомянул в соцсетях об обстрелах города.

После исследования страниц в соцсетях Instagram и Facebook Кирилла Кернеса, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, оказалось, что он ни разу с начала широкомасштабного вторжения не упомянул об обстрелах родного города и гибели харьковчан, передает УНН.

Поэтому возникает вопрос, как "фанат Харькова", которым он себя называет в соцсетях, может замалчивать те страшные вещи, которые делает террористическая россия с его родным городом?

Ни разу Кирилл Кернес не опубликовал пост или историю ни в одной из своих соцсетей об ужасных обстрелах российскими оккупантами Харькова, в том числе обычных жилых домов. На его страницах нет ни одного сообщения с сочувствием к уже сотням погибших харьковчан - детей, взрослых, пенсионеров или слов поддержки родному городу.

Сын бывшего мэра Харькова, в своих соцсетях, где у него почти 6,5 тысяч подписчиков, просто молчит о страшных преступлениях россии против родного города.

"Я харьковчанин. Общественный и публичный деятель. Поддерживаю спорт. Фанат родного Харькова. Активный политик", - именно так звучит описание на странице Кирилла Кернеса в Instagram, где он имеет 2 235 подписчиков и 152 сообщения.

Его страница в соцсети Facebook имеет вдвое большую аудиторию - 4 038 читателей. Там Кирилл Кернес себя описывает так: "Спортсмен, политик, общественный деятель. Люблю семью, Харьков и все современное".

Нет и ни одного сообщения о в целом осуждении российской агрессии и действий террориста Путина в отношении Украины.

Поэтому не удивляет и то, что "активного политика" ни разу не видели и на митингах украинцев за границей, где наши неравнодушные сограждане требуют международной помощи в борьбе с российскими террористами - поставки оружия и привлечения террориста путина к ответственности.

Блогеры-миллионники часто жалуются на то, что Meta, которая владеет Instagram и Facebook банит их за упоминание войны в Украине или пытается отправить в "тень" такие сообщения, чтобы их видело меньшее количество подписчиков. Их позицию можно оправдать тем, что они зарабатывают на рекламе для своей миллионной аудитории.

Однако даже они публикуют посты поддержки украинцам, которые страдают от обстрелов и пытаются помогать.

Аудитория же Кернеса-младшего насчитывает несколько тысяч подписчиков и деньги ему соцсети не приносят. Поэтому логического объяснения замалчиванию Кириллом Кернесом бомбардировок Харькова, приводящих к гибели его жителей, нет кроме как равнодушия, или сотрудничества с врагом.

Страницы Кирилла Кернеса ни разу не были ограничены компанией Meta, ведь о зверствах россиян "фанат Харькова" просто молчит. Хотя иметь суммарную аудиторию в почти 6,5 тысяч человек и не писать о войне - даже спустя столько времени - это, мягко говоря, странно для "активного политика", которым он себя считает.

Возможно, сидя в Берлине, куда Кирилл Кернес сбежал после начала широкомасштабного вторжения россии, любить родной Харьков удобнее?

Возможно там спокойнее отмалчиваться, зная, что после обстрела родного города харьковчане не встретят тебя на улице или в магазине и не спросят на чьей ты стороне?

Кстати, ранее мы рассказывали, что Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщали, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"Фанат Харкова" Кирило Кернес замовчує злочини росії в рідному місті
"Kharkiv fan" Kyrylo Kernes silences Russia's crimes in his hometown
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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