Втрати ворога за добу: Захисники знищили 1140 загарбників
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1140 окупантів. Також знищено 15 танків, 66 артилерійських систем та 155 БПЛА противника.
Окупанти втратили 1140 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 22.02.25:
- Особовий склад: 866 000 (+1140).
- Танки: 10161 (+15).
- Броньовані бойові машини: 21139 (+9).
- Артилерійські системи: 23528 (+66).
- РСЗВ: 1295.
- Засоби ППО: 1080.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 26311 (+155).
- Крилаті ракети: 3064.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 38243 (+139).
- Спеціальна техніка: 3754 (+1).
Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу21.02.25, 08:28 • 21806 переглядiв