Потери врага за сутки: Защитники уничтожили 1140 захватчиков
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1140 оккупантов. Также уничтожено 15 танков, 66 артиллерийских систем и 155 БПЛА противника.
Оккупанты потеряли 1140 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24. 02. 22 по 22. 02. 25:
- Личный состав: 866 000 (+1140).
- Танки: 10161 (+15).
- Бронированные боевые машины: 21139 (+9).
- Артиллерийские системы: 23528 (+66).
- РСЗВ: 1295.
- Средства ППО: 1080.
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 26311 (+155).
- Крылатые ракеты: 3064.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 38243 (+139).
- Специальная техника: 3754 (+1).
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