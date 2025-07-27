Втрати ворога: російським військам вже не допоможуть 920 солдатів та 11 крилатих ракет
Київ • УНН
За добу 26 липня російські війська втратили 920 солдатів та 11 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять 1049250 осіб.
За добу 26 липня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 11 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1049250 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11057 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23063 (+4)
- артилерійських систем ‒ 30822 (+10)
- РСЗВ ‒ 1449 (+1)
- засоби ППО ‒ 1201 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48158 (+199)
- крилаті ракети ‒ 3546 (+11)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56493 (+122)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.
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