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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Втрати ворога: російським військам вже не допоможуть 920 солдатів та 11 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

За добу 26 липня російські війська втратили 920 солдатів та 11 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять 1049250 осіб.

Втрати ворога: російським військам вже не допоможуть 920 солдатів та 11 крилатих ракет

За добу 26 липня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 11 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1049250 (+920) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11057 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23063 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 30822 (+10)
          • РСЗВ ‒ 1449 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1201 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 48158 (+199)
                    • крилаті ракети ‒ 3546 (+11)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56493 (+122)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              25 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне завершення війни, яке починається з зустрічі лідерів. За його словами, Київ порушує це питання завжди, і російська сторона теж почала говорити про це.

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                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Володимир Зеленський
                              Україна
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                              Gas TTF
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