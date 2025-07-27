Потери врага: российским войскам уже не помогут 920 солдат и 11 крылатых ракет

За сутки 26 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 11 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1049250 (+920) человек ликвидировано

танков ‒ 11057 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23063 (+4)

артиллерийских систем ‒ 30822 (+10)

РСЗО ‒ 1449 (+1)

средства ПВО ‒ 1201 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48158 (+199)

крылатые ракеты ‒ 3546 (+11)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56493 (+122)

специальная техника ‒ 3935 (0)

Данные уточняются.

Напомним

25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.

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