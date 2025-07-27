Потери врага: российским войскам уже не помогут 920 солдат и 11 крылатых ракет
Киев • УНН
За сутки 26 июля российские войска потеряли 920 солдат и 11 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют 1049250 человек.
За сутки 26 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 11 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1049250 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11057 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23063 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 30822 (+10)
- РСЗО ‒ 1449 (+1)
- средства ПВО ‒ 1201 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48158 (+199)
- крылатые ракеты ‒ 3546 (+11)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56493 (+122)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.
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