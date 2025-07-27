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Потери врага: российским войскам уже не помогут 920 солдат и 11 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

За сутки 26 июля российские войска потеряли 920 солдат и 11 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют 1049250 человек.

Потери врага: российским войскам уже не помогут 920 солдат и 11 крылатых ракет

За сутки 26 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 11 крылатых ракет. Об этом информирует  УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1049250 (+920) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11057 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23063 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 30822 (+10)
          • РСЗО ‒ 1449 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1201 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 48158 (+199)
                    • крылатые ракеты ‒ 3546 (+11)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56493 (+122)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              25 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. По его словам, Киев поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом.

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Владимир Зеленский
                              Украина
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                              Gas TTF
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