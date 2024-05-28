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Втрати ворога на півдні минулої доби були вдвічі більшими, ніж зазвичай - Плетенчук

Втрати ворога на півдні минулої доби були вдвічі більшими, ніж зазвичай - Плетенчук

Київ • УНН

 • 20675 перегляди

На півдні України противник активізував штурмові дії, провівши 20 обстрілів у районі Кринок Херсонської області та на Оріхівському напрямку, що призвело до втрат у ворога вдвічі більших, ніж зазвичай.

Минулої доби ворог помітно активізувався на півдні України, провівши 20 штурмів у районі Кринок Херсонської області та на Оріхівському напрямку. Вчора на цих напрямках втрати ворога були вдвічі більшими, ніж зазвичай - 216 загальні, у тому числі 101 загиблими. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Можу зазначити лише, що активізувалися вони саме у своїй штурмовій діяльності. У нашій зоні відповідальності вчора було 20 штурмів. Це і Кринки, і відповідно Оріхівський напрямок. Проте, казати, що якихось результатів ворог досяг, ми не можемо, але інформація ще уточнюється. Можу лише додати, що вчора втрати ворога були вдвічі більше, ніж зазвичай. 216 загальні, 101 загиблими. Вчора було досить гаряче

- сказав Плетенчук.

Він зазначив, що до цього штурмів було значно менше, але вчора ворог помітно активізувався.

"Вони намагаються показати результат. Здебільшого це саме Кринки, Херсонщина. Але досягти якихось успіхів на цьому напрямку їм не вдається", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо

На фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 28 атак окупантів, та Времівському напрямку, де було відбито 17 атак.

Павло Башинський

Павло Башинський

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