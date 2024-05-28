Потери врага на юге за прошедшие сутки были вдвое больше, чем обычно - Плетенчук

За прошедшие сутки враг заметно активизировался на юге Украины, проведя 20 штурмов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении. Вчера на этих направлениях потери врага были вдвое больше, чем обычно - 216 общие, в том числе 101 погибшими. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Могу отметить лишь, что активизировались они именно в своей штурмовой деятельности. В нашей зоне ответственности вчера было 20 штурмов. Это и Крынки, и соответственно Ореховское направление. Однако, говорить, что каких-то результатов враг достиг, мы не можем, но информация еще уточняется. Могу лишь добавить, что вчера потери врага были вдвое больше, чем обычно. 216 общие, 101 погибшими. Вчера было достаточно горячо - сказал Плетенчук.

Он отметил, что до этого штурмов было значительно меньше, но вчера враг заметно активизировался.

"Они пытаются показать результат. В основном это именно Крынки, Херсонщина. Но достичь каких-то успехов на этом направлении им не удается", - сказал Плетенчук.

Напомним

На фронте за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 28 атак оккупантов, и Времовском направлении, где было отражено 17 атак.