Потери врага на юге за прошедшие сутки были вдвое больше, чем обычно - Плетенчук
Киев • УНН
На юге Украины противник активизировал штурмовые действия, проведя 20 обстрелов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении, что привело к потерям у врага вдвое больше, чем обычно.
За прошедшие сутки враг заметно активизировался на юге Украины, проведя 20 штурмов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении. Вчера на этих направлениях потери врага были вдвое больше, чем обычно - 216 общие, в том числе 101 погибшими. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Могу отметить лишь, что активизировались они именно в своей штурмовой деятельности. В нашей зоне ответственности вчера было 20 штурмов. Это и Крынки, и соответственно Ореховское направление. Однако, говорить, что каких-то результатов враг достиг, мы не можем, но информация еще уточняется. Могу лишь добавить, что вчера потери врага были вдвое больше, чем обычно. 216 общие, 101 погибшими. Вчера было достаточно горячо
Он отметил, что до этого штурмов было значительно меньше, но вчера враг заметно активизировался.
"Они пытаются показать результат. В основном это именно Крынки, Херсонщина. Но достичь каких-то успехов на этом направлении им не удается", - сказал Плетенчук.
Напомним
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