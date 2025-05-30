Втрати рф: за добу українські захисники відмінусували 1140 росіян та знищили 35 ворожих артсистем
Київ • УНН
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 29 травня українські захисники ліквідували 1140 російських військових та знищили 35 артилерійських систем. Загальні втрати ворога перевищили 986 тисяч осіб.
За добу 29 травня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 35 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 986080 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10865 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2)
- артилерійських систем ‒ 28421 (+35)
- РСЗВ ‒ 1398 (+1)
- засоби ППО ‒ 1172 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38070 (+71)
- крилаті ракети ‒ 3265 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50089 (+74)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (0)
Дані уточнюються.
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