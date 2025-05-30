Втрати рф: за добу українські захисники відмінусували 1140 росіян та знищили 35 ворожих артсистем

За добу 29 травня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 35 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 986080 (+1140) осіб ліквідовано

танків ‒ 10865 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2)

артилерійських систем ‒ 28421 (+35)

РСЗВ ‒ 1398 (+1)

засоби ППО ‒ 1172 (+1)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38070 (+71)

крилаті ракети ‒ 3265 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50089 (+74)

спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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