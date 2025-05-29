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російські війська загрузли на Осколі: ЗСУ не дають ворогу навести понтони аби створити реальну загрозу для Куп’янська

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Росіяни штурмують Вовчанськ малими групами, намагаючись закріпитися на Осколі. ЗСУ зривають їхні спроби навести переправи, ускладнюючи логістику та загрозу Куп'янську.

російські війська загрузли на Осколі: ЗСУ не дають ворогу навести понтони аби створити реальну загрозу для Куп’янська

росіяни щодня намагаються штурмувати позиції українських військових у районі Вовчанська, використовуючи малі піхотні групи та двоколісну техніку. Водночас їм не вдається налагодити логістику на західному березі Осколу для створення реальної загрози Куп’янську.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Павло Шамшин передає УНН.

Деталі

За словами речника, ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Штурмові дії відбуваються фактично щодня як у самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах. Як зазначив Шамшин росіяни атакують переважно малими піхотними групами, від 3 до 10 людей. Також використовують мотоцикли та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позиціями.

Така тактика використовується ворогом аби уникнути зустрічі з українськими дронами, але саме шум двигуна їхньої двоколісної техніки й заважає російським штурмовикам помітити наближення українського дрона. Такі історії закінчуються "перетворенням росіян на хороших росіян

 - зазначив речник. 

При цьому сам Вовчанськ росіяни продовжують стирати з лиця землі. За словами Шамшина там не залишилося майже нічого, місто просто знищено. Також складною залишається ситуація в районі Дворічної. Там ворог намагається утримати та розширити плацдарм, аби створити загрозу для Куп'янська з півночі по правому берегу.

Але щоб створити реальну загрозу для Куп'янська росіянам потрібно навести понтонні переправи. Цього, попри чисельні спроби, зробити їм не вдається

- пояснює Шамшин.

Він додає, що зазвичай така спецтехніка знищується або при наближенні до берега або під час розкладання таких понтонів.

Тому логістика на західний берег Осколу у росіян максимально ускладнена і це власне те, що заважає їм створити реальну загрозу для Куп'янська, тому що поки не буде якісної у ворога логістики на тому березі, розраховувати їм на якісь подальші успіхи напевно не варто

- зауважив він.

Шамшин зазначив, що ситуація у Липцях та довкола них залишається повністю контрольованою Силами Оборони України. А також спростував інформацію про угрупування російських загарбників біля кордону Харківської області.

Щодо 50 тисячного угрупування яке ворог начебто стягнув під Харківщину з метою наступу власне на Харків, щоб прорвати нашу лінію оборони – ця інформація не відповідає дійсності

- підкреслив він. 

Речник пояснив, що насправді на Харківському напрямку росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, який залучений до штурмових дій на передовій. Також ворог підтягує та накопичує резерви у прикордонних із Харківщиною районах.

Але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати безпосередньо Харківщині та Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони

- наголосив речник.

За словами Шамшина, у росіян все добре із технологічним оснащенням та озброєнням. Також немає і дефіцити зброї у росіян не спостерігається. Щодо рівня підготовки російських військовослужбовців – він різний.

Є так звані м'ясні підрозділи, яких відправляють вперед. Це як правило робиться з метою розкриття наших вогневих позицій. А ось слідом можуть йти справжні професіонали, які добре навчені, добре екіпіровані, володіють різними прийомами тактики. Тому інколи доводиться важко. Але й такого противника наші підрозділи знищують

 - підсумував Шамшин. 

У ЗСУ спростували інформацію, що рф перекинула 50 тисяч солдатів для наступу на Харків28.05.25, 13:22 • 2378 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
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