российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Среди граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский
10:11 • 3334 просмотра

Среди граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

08:40 • 15349 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 21422 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

06:00 • 37911 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 53684 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 97262 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 100414 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 110533 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100350 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 171080 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
64%
743мм
Популярные новости

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 17745 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

29 мая, 02:03 • 71535 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 42095 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 18755 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 9054 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 37898 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 130311 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 208118 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 218640 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 222951 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джон Хили

Марк Рютте

Виталий Ким

Павел Дуров

Иван Федоров

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 9458 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 18980 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 80597 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 141061 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 79871 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Россияне штурмуют Волчанск малыми группами, пытаясь закрепиться на Осколе. ВСУ срывают их попытки навести переправы, усложняя логистику и угрозу Купянску.

российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска

россияне ежедневно пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Волчанска, используя малые пехотные группы и двухколесную технику. В то же время им не удается наладить логистику на западном берегу Оскола для создания реальной угрозы Купянску.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин передает УНН.

Детали

По словам спикера, враг продолжает давить в районе Волчанска. Штурмовые действия происходят фактически ежедневно как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах. Как отметил Шамшин россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами, от 3 до 10 человек. Также используют мотоциклы и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями.

Такая тактика используется врагом чтобы избежать встречи с украинскими дронами, но именно шум двигателя их двухколесной техники и мешает российским штурмовикам заметить приближение украинского дрона. Такие истории заканчиваются "превращением россиян в хороших россиян

 - отметил спикер. 

При этом сам Волчанск россияне продолжают стирать с лица земли. По словам Шамшина там не осталось почти ничего, город просто уничтожен. Также сложной остается ситуация в районе Двуречной. Там враг пытается удержать и расширить плацдарм, чтобы создать угрозу для Купянска с севера по правому берегу.

Но чтобы создать реальную угрозу для Купянска россиянам нужно навести понтонные переправы. Этого, несмотря на многочисленные попытки, сделать им не удается

- объясняет Шамшин.

Он добавляет, что обычно такая спецтехника уничтожается или при приближении к берегу или во время разложения таких понтонов.

Поэтому логистика на западный берег Оскола у россиян максимально осложнена и это собственно то, что мешает им создать реальную угрозу для Купянска, потому что пока не будет качественной у врага логистики на том берегу, рассчитывать им на какие-то дальнейшие успехи наверняка не стоит

- заметил он.

Шамшин отметил, что ситуация в Липцах и вокруг них остается полностью контролируемой Силами Обороны Украины. А также опроверг информацию об группировке российских захватчиков у границы Харьковской области.

Относительно 50 тысячной группировки, которую враг якобы стянул под Харьковщину с целью наступления собственно на Харьков, чтобы прорвать нашу линию обороны – эта информация не соответствует действительности

- подчеркнул он. 

Спикер пояснил, что на самом деле на Харьковском направлении россияне сейчас чрезвычайно активно проводят ротацию и замену личного состава, который привлечен к штурмовым действиям на передовой. Также враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных с Харьковщиной районах.

Но это происходит не в том количестве, чтобы угрожать непосредственно Харьковщине и Харькову и создать угрозу прорыва нашей обороны

- отметил спикер.

По словам Шамшина, у россиян все хорошо с технологическим оснащением и вооружением. Также нет и дефицита оружия у россиян не наблюдается. Относительно уровня подготовки российских военнослужащих – он разный.

Есть так называемые мясные подразделения, которых отправляют вперед. Это как правило делается с целью раскрытия наших огневых позиций. А вот следом могут идти настоящие профессионалы, которые хорошо обучены, хорошо экипированы, владеют различными приемами тактики. Поэтому иногда приходится тяжело. Но и такого противника наши подразделения уничтожают

 - подытожил Шамшин. 

В ВСУ опровергли информацию, что рф перебросила 50 тысяч солдат для наступления на Харьков28.05.25, 13:22 • 2376 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Волчанск
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Купянск
Харьков
Brent
$65.17
Bitcoin
$108,527.30
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.41
Ethereum
$2,736.77