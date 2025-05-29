российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска
Киев • УНН
Россияне штурмуют Волчанск малыми группами, пытаясь закрепиться на Осколе. ВСУ срывают их попытки навести переправы, усложняя логистику и угрозу Купянску.
россияне ежедневно пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Волчанска, используя малые пехотные группы и двухколесную технику. В то же время им не удается наладить логистику на западном берегу Оскола для создания реальной угрозы Купянску.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин передает УНН.
Детали
По словам спикера, враг продолжает давить в районе Волчанска. Штурмовые действия происходят фактически ежедневно как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах. Как отметил Шамшин россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами, от 3 до 10 человек. Также используют мотоциклы и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями.
Такая тактика используется врагом чтобы избежать встречи с украинскими дронами, но именно шум двигателя их двухколесной техники и мешает российским штурмовикам заметить приближение украинского дрона. Такие истории заканчиваются "превращением россиян в хороших россиян
При этом сам Волчанск россияне продолжают стирать с лица земли. По словам Шамшина там не осталось почти ничего, город просто уничтожен. Также сложной остается ситуация в районе Двуречной. Там враг пытается удержать и расширить плацдарм, чтобы создать угрозу для Купянска с севера по правому берегу.
Но чтобы создать реальную угрозу для Купянска россиянам нужно навести понтонные переправы. Этого, несмотря на многочисленные попытки, сделать им не удается
Он добавляет, что обычно такая спецтехника уничтожается или при приближении к берегу или во время разложения таких понтонов.
Поэтому логистика на западный берег Оскола у россиян максимально осложнена и это собственно то, что мешает им создать реальную угрозу для Купянска, потому что пока не будет качественной у врага логистики на том берегу, рассчитывать им на какие-то дальнейшие успехи наверняка не стоит
Шамшин отметил, что ситуация в Липцах и вокруг них остается полностью контролируемой Силами Обороны Украины. А также опроверг информацию об группировке российских захватчиков у границы Харьковской области.
Относительно 50 тысячной группировки, которую враг якобы стянул под Харьковщину с целью наступления собственно на Харьков, чтобы прорвать нашу линию обороны – эта информация не соответствует действительности
Спикер пояснил, что на самом деле на Харьковском направлении россияне сейчас чрезвычайно активно проводят ротацию и замену личного состава, который привлечен к штурмовым действиям на передовой. Также враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных с Харьковщиной районах.
Но это происходит не в том количестве, чтобы угрожать непосредственно Харьковщине и Харькову и создать угрозу прорыва нашей обороны
По словам Шамшина, у россиян все хорошо с технологическим оснащением и вооружением. Также нет и дефицита оружия у россиян не наблюдается. Относительно уровня подготовки российских военнослужащих – он разный.
Есть так называемые мясные подразделения, которых отправляют вперед. Это как правило делается с целью раскрытия наших огневых позиций. А вот следом могут идти настоящие профессионалы, которые хорошо обучены, хорошо экипированы, владеют различными приемами тактики. Поэтому иногда приходится тяжело. Но и такого противника наши подразделения уничтожают
В ВСУ опровергли информацию, что рф перебросила 50 тысяч солдат для наступления на Харьков28.05.25, 13:22 • 2376 просмотров