российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска

россияне ежедневно пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Волчанска, используя малые пехотные группы и двухколесную технику. В то же время им не удается наладить логистику на западном берегу Оскола для создания реальной угрозы Купянску.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин передает УНН.

Детали

По словам спикера, враг продолжает давить в районе Волчанска. Штурмовые действия происходят фактически ежедневно как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах. Как отметил Шамшин россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами, от 3 до 10 человек. Также используют мотоциклы и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями.

Такая тактика используется врагом чтобы избежать встречи с украинскими дронами, но именно шум двигателя их двухколесной техники и мешает российским штурмовикам заметить приближение украинского дрона. Такие истории заканчиваются "превращением россиян в хороших россиян - отметил спикер.

При этом сам Волчанск россияне продолжают стирать с лица земли. По словам Шамшина там не осталось почти ничего, город просто уничтожен. Также сложной остается ситуация в районе Двуречной. Там враг пытается удержать и расширить плацдарм, чтобы создать угрозу для Купянска с севера по правому берегу.

Но чтобы создать реальную угрозу для Купянска россиянам нужно навести понтонные переправы. Этого, несмотря на многочисленные попытки, сделать им не удается - объясняет Шамшин.

Он добавляет, что обычно такая спецтехника уничтожается или при приближении к берегу или во время разложения таких понтонов.

Поэтому логистика на западный берег Оскола у россиян максимально осложнена и это собственно то, что мешает им создать реальную угрозу для Купянска, потому что пока не будет качественной у врага логистики на том берегу, рассчитывать им на какие-то дальнейшие успехи наверняка не стоит - заметил он.

Шамшин отметил, что ситуация в Липцах и вокруг них остается полностью контролируемой Силами Обороны Украины. А также опроверг информацию об группировке российских захватчиков у границы Харьковской области.

Относительно 50 тысячной группировки, которую враг якобы стянул под Харьковщину с целью наступления собственно на Харьков, чтобы прорвать нашу линию обороны – эта информация не соответствует действительности - подчеркнул он.

Спикер пояснил, что на самом деле на Харьковском направлении россияне сейчас чрезвычайно активно проводят ротацию и замену личного состава, который привлечен к штурмовым действиям на передовой. Также враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных с Харьковщиной районах.

Но это происходит не в том количестве, чтобы угрожать непосредственно Харьковщине и Харькову и создать угрозу прорыва нашей обороны - отметил спикер.

По словам Шамшина, у россиян все хорошо с технологическим оснащением и вооружением. Также нет и дефицита оружия у россиян не наблюдается. Относительно уровня подготовки российских военнослужащих – он разный.

Есть так называемые мясные подразделения, которых отправляют вперед. Это как правило делается с целью раскрытия наших огневых позиций. А вот следом могут идти настоящие профессионалы, которые хорошо обучены, хорошо экипированы, владеют различными приемами тактики. Поэтому иногда приходится тяжело. Но и такого противника наши подразделения уничтожают - подытожил Шамшин.

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