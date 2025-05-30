Потери рф: за сутки украинские защитники отминусовали 1140 россиян и уничтожили 35 вражеских артсистем

За сутки 29 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 986080 (+1140) человек ликвидировано

танков ‒ 10865 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22647 (+2)

артиллерийских систем ‒ 28421 (+35)

РСЗО ‒ 1398 (+1)

средства ПВО ‒ 1172 (+1)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38070 (+71)

крылатые ракеты ‒ 3265 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50089 (+74)

специальная техника ‒ 3902 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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