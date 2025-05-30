Потери рф: за сутки украинские защитники отминусовали 1140 россиян и уничтожили 35 вражеских артсистем
Киев • УНН
Согласно данным Генштаба ВСУ, 29 мая украинские защитники ликвидировали 1140 российских военных и уничтожили 35 артиллерийских систем. Общие потери врага превысили 986 тысяч человек.
За сутки 29 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 986080 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 10865 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22647 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 28421 (+35)
- РСЗО ‒ 1398 (+1)
- средства ПВО ‒ 1172 (+1)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38070 (+71)
- крылатые ракеты ‒ 3265 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50089 (+74)
- специальная техника ‒ 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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