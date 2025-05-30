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Потери рф: за сутки украинские защитники отминусовали 1140 россиян и уничтожили 35 вражеских артсистем

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Согласно данным Генштаба ВСУ, 29 мая украинские защитники ликвидировали 1140 российских военных и уничтожили 35 артиллерийских систем. Общие потери врага превысили 986 тысяч человек.

Потери рф: за сутки украинские защитники отминусовали 1140 россиян и уничтожили 35 вражеских артсистем

За сутки 29 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 35 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 986080 (+1140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10865 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22647 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 28421 (+35)
          • РСЗО ‒ 1398 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1172 (+1)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38070 (+71)
                    • крылатые ракеты ‒ 3265 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50089 (+74)
                            • специальная техника ‒ 3902 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

                              российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска29.05.25, 13:21 • 2964 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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