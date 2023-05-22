Втрати "вагнера" в Бахмуті можна вважати успіхом ЗСУ - екс-глава оперативного штабу Міноборони Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Втрати "вагнера" в Бахмуті можна вважати успіхом української армії. Про це заявив екс-глава оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланґе в інтерв'ю Bild, пише УНН.
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Так, Ніко Ланґе заявив, що битву за Бахмут справді можна вважати успіхом української армії.
"Те, що за шість місяців у Бахмуті Україна змогла завдати дуже великих втрат ПВК "вагнеру" і російським збройним силам - це успіх захисників", - сказав він.
Ланге додав, що поки що складно оцінити, чи потрапить російське угруповання в Бахмуті в оточення і чи стане місто пасткою для них.
"Зараз важко оцінити, як розвиватимуться бойові дії, чи опиниться ослаблена група "вагнера" в оточенні або її замінять російські сили.
Україна продовжить оборонятися на добре укріплених позиціях трохи на захід і при цьому зможе завдати росіянам неприємностей на флангах", - наголосив екс-глава оперативного штабу Міноборони Німеччини.
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Нагадаємо
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував ситуацію в місті Бахмут. За його словами, які наводить Міністерство оборони України, наразі українські військові контролюють незначну частину міста, просуваються по флангах у передмісті та фактично наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення.