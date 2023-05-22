Потери "вагнера" в Бахмуте можно считать успехом ВСУ - экс-глава оперативного штаба Минобороны Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Потери "вагнера" в Бахмуте можно считать успехом украинской армии. Об этом заявил экс-глава оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге в интервью Bild, пишет УНН.
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Так, Нико Ланге заявил, что битву за Бахмут действительно можно считать успехом украинской армии.
"То, что за шесть месяцев в Бахмуте Украина смогла нанести очень большие потери ЧВК "вагнера" и российским вооруженным силам - это успех защитников", - сказал он.
Ланге добавил, что пока сложно оценить, попадет ли российская группировка в Бахмуте в окружение и станет ли город ловушкой для них.
"Сейчас трудно оценить, как будут развиваться боевые действия, окажется ли ослабленная группа "вагнера" в окружении или ее заменят российские силы.
Украина продолжит обороняться на хорошо укрепленных позициях чуть западнее и при этом сможет доставить россиянам неприятности на флангах", - подчеркнул экс-глава оперативного штаба Минобороны Германии.
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Напомним
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в городе Бахмут. По его словам, которые приводит Министерство обороны Украины, сейчас украинские военные контролируют незначительную часть города, продвигаются по флангам в пригороде и фактически приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение.