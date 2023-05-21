росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових, повідомив під час пресконференції після саміту G7 у Японії президент США Джо Байден, передає кореспондент УНН.
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"Про Бахмут говорять - втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це важко буде замінити. Не важливо, окупований він чи ні - там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто.
Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера", - заявив він.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті Донецької області. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції за результатами візиту на саміт “Групи семи” він заявив, що українські військові перебувають у Бахмуті й що місто “не охоплене російською федерацією”.