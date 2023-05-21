россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных - Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, сообщил во время пресс-конференции после саммита G7 в Японии президент США Джо Байден, передает корреспондент УНН.
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"Про Бахмут говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город.
Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", — заявил он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по результатам визита на саммит “Группы семи” он заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и что город “не охвачен российской федерацией”.