россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных - Байден

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13 марта, 19:26 • 46204 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103941 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107217 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107419 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101527 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94553 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110163 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131332 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, сообщил во время пресс-конференции после саммита G7 в Японии президент США Джо Байден, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Про Бахмут говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город.

Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", — заявил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по результатам визита на саммит “Группы семи” он заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и что город “не охвачен российской федерацией”.

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