россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных - Байден

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"Про Бахмут говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город.

Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", — заявил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по результатам визита на саммит “Группы семи” он заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и что город “не охвачен российской федерацией”.