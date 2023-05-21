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Сирський: ми наближаємося до тактичного оточення Бахмуту

Сирський: ми наближаємося до тактичного оточення Бахмуту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський прокоментував ситуацію в місті Бахмут. Як повідомляє УНН, за його словами, які наводить Міністерство оборони України, наразі українські військові контролюють незначну частину міста, просуваються по флангах у передмісті та фактично наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення.

Цитата

«Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», - повідомив Сирський.

Він додав, що у ході роботи з командирами детально розібрали дії і порядок знищення ворога.

«Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем», - сказав він.

Також Сирський показав роботу Сил спеціальних операцій у Бахмуті. 

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові перебувають у Бахмуті та виконують там важливі завдання – місто «не охоплене російською федерацією».

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію в місті станом на 21 травня. За її словами ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Раніше

Ватажок угруповання “ПВК вагнер” Євген пригожин заявив про нібито “повне взяття” Бахмута. Водночас у ЗСУ заяву найманців спростували.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої йдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч осіб і намагається використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

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