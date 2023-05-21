Сырский: мы приближаемся к тактическому окружению Бахмута

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«Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это предоставляет нам возможности входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет.

Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества», - сообщил Сырский.

Он добавил, что в ходе работы с командирами детально разобрали действия и порядок уничтожения врага.

«Поэтому, продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем», - сказал он.

Он также показал работу Сил специальных операций в Бахмуте.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные находятся в Бахмуте и выполняют там важные задачи – город «не охвачен российской федерацией».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации в городе по состоянию на 21 мая. По ее словам врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Ранее

Главарь группировки “ЧВК вагнер” Евгений пригожин заявил о якобы “полном взятии” Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергли.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.