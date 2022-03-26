Вторгнення РФ: у Києві один лікар та три водії "швидких" отримали поранення, рятуючи життя
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Столичні "швидкі" прийняли понад 400 викликів до поранених внаслідок ворожих дій окупанта. Один лікар та три водії "швидких" отримали поранення, рятуючи життя, передає УНН із посиланням на КМДА.
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За даними КМДА, усього за час повномасштабного російського вторгнення київські «швидкі» прийняли понад 16 500 викликів. Серед них – понад 400 первинних викликів до поранених внаслідок ворожих дій окупанта.
"Жодного випадку, коли працівник столичної "екстренки" відмовився б виїздити на виклик, за 30 днів війни не було", - йдеться у повідомленні.
Міська влада нагадала водіям про необхідність пропускати авто "швидкої" допомоги, адже від цього залежать життя.
Нагадаємо
Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, російські окупанти з початку війни, розпочатої рф, в Україні обстріляли 58 автомобілів екстреної медичної допомоги та вбили шістьох медиків.