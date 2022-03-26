Вторжение РФ: в Киеве один врач и три водителя "скорых" получили ранения, спасая жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Столичные "скорые" приняли более 400 вызовов к раненым в результате враждебных действий оккупанта. Один врач и три водителя "скорых" получили ранения, спасая жизни, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По данным КГГА, всего за время полномасштабного российского вторжения киевские "скорые" приняли более 16 500 вызовов. Среди них - более 400 первичных вызовов к раненым в результате враждебных действий оккупанта.
"Ни одного случая, когда работник столичной "экстренки" отказался бы выезжать на вызов, за 30 дней войны не было", - говорится в сообщении.
Городские власти напомнили водителям о необходимости пропускать авто "скорой" помощи, ведь от этого зависят жизни.
Напомним
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, российские оккупанты с начала войны, начатой рф, в Украине обстреляли 58 автомобилей экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков.