Вторжение РФ: в Киеве один врач и три водителя "скорых" получили ранения, спасая жизни

Детали

По данным КГГА, всего за время полномасштабного российского вторжения киевские "скорые" приняли более 16 500 вызовов. Среди них - более 400 первичных вызовов к раненым в результате враждебных действий оккупанта.

"Ни одного случая, когда работник столичной "экстренки" отказался бы выезжать на вызов, за 30 дней войны не было", - говорится в сообщении.

Городские власти напомнили водителям о необходимости пропускать авто "скорой" помощи, ведь от этого зависят жизни.

Напомним

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, российские оккупанты с начала войны, начатой рф, в Украине обстреляли 58 автомобилей экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков.