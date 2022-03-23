Російські окупанти обстріляли вже 58 "швидких" - МОЗ

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"Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це", - вказав Ляшко.

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Лише станом на 21 березня кількість обстріляних окупантами "швидких" становила 43 машини.