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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Российские оккупанты обстреляли уже 58 "скорых" - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты с начала войны, начатой рф, в Украине обстреляли 58 автомобилей экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, пишет УНН.

Российские оккупанты обстреляли уже 58 "скорых" - Минздрав

Цитата

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из россии, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать и это", - указал Ляшко.

Дополнение

Только по состоянию на 21 марта количество обстрелянных оккупантами "скорых" составляло 43 машины.

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