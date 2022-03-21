Окупанти вбили 6 лікарів та поранили 16, зруйновано дев’ять лікарень – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти з початку війни зруйнували 9 лікарень та вбили шість медиків, ще 16 було поранено. Про це на брифінгу у понеділок сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише УНН.
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“За цей період (з початку війни – ред.) російські військові, які є терористами, на території нашої країни в порушення всіх існуючих конвенцій, зокрема Женевської конвенції, здійснили напади на цивільні об’єкти, здійснили напади на будинки з червоним хрестом, тобто на лікарні. 135 лікарень було обстріляно, 9 лікарень зруйновано вщент і їх уже неможливо відновити, на їх місці потрібно будувати нові лікарні. 43 машини екстреної медичної допомоги обстріляно, 6 медичних працівників вбито, 16 мають тяхкі поранення”, - сказав Ляшко.
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Також міністр охорони здоров’я розповів, як бригаду екстреної медичної допомоги захопили в заручники.
Бригада повернулась до України сьогодні та готова повертатись до роботи, розповів він.
Нагадаємо
Як писав УНН, сьогодні до Харкова повернулися водії гуманітарного конвою, яких дорогою до Вовчанська захопили російські окупанти.