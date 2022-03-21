Оккупанты убили 6 врачей и ранили 16, разрушены девять больниц - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты с начала войны разрушили 9 больниц и убили шесть медиков, еще 16 были ранены. Об этом на брифинге в понедельник сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет УНН.
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“За этот период (с начала войны - ред.) российские военные, которые являются террористами, на территории нашей страны в нарушение всех существующих конвенций, в частности Женевской конвенции, совершили нападения на гражданские объекты, совершили нападения на дома с красным крестом, то есть на больницы. 135 больниц были обстреляны, 9 больниц разрушены до основания и их уже невозможно восстановить, на их месте нужно строить новые больницы. 43 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, 6 медицинских работников убиты, 16 имеют тяжелые ранения”, - сказал Ляшко.
Детали
Также министр здравоохранения рассказал, как бригаду экстренной медицинской помощи захватили в заложники.
Бригада вернулась в Украину сегодня и готова возвращаться к работе, рассказал он.
Напомним
Как писал УНН, сегодня в Харьков вернулись водители гуманитарного конвоя, которых по дороге до Волчанска захватили российские оккупанты.