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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50116 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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До Харкова повернулися водії гумконвою, яких напередодні захопили окупанти

До Харкова повернулися водії гумконвою, яких напередодні захопили окупанти

Київ • УНН

 • 324527 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні до Харкова повернулися водії гуманітарного конвою, яких дорогою до Вовчанська захопили російські окупанти. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, інформує УНН.

Цитата

"Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі. Подробиці згодом", — написав Семенуха.

Нагадаємо

20 березня російські окупанти захопили в полон гуманітарну колону, яка прямувала до Вовчанська Харківської області.

У складі колони були "швидкі", автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем.

Українські Національні Новини

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