До Харкова повернулися водії гумконвою, яких напередодні захопили окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні до Харкова повернулися водії гуманітарного конвою, яких дорогою до Вовчанська захопили російські окупанти. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, інформує УНН.
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"Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі. Подробиці згодом", — написав Семенуха.
Нагадаємо
20 березня російські окупанти захопили в полон гуманітарну колону, яка прямувала до Вовчанська Харківської області.
У складі колони були "швидкі", автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем.