В Харьков вернулись водители гумконвоя, которых накануне захватили оккупанты

Цитата

"Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше. Подробности позже", - написал Семенуха.

Напомним

20 марта российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну, которая направлялась в Волчанск Харьковской области.

В составе колонны были "скорые", автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом.