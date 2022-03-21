В Харьков вернулись водители гумконвоя, которых накануне захватили оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Харьков вернулись водители гуманитарного конвоя, которых по дороге в Волчанск захватили российские оккупанты. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, информирует УНН.
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"Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше. Подробности позже", - написал Семенуха.
Напомним
20 марта российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну, которая направлялась в Волчанск Харьковской области.
В составе колонны были "скорые", автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом.