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У Харківській області російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону

У Харківській області російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону

Київ • УНН

 • 132126 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти захопили в полон гуманітарну колону. Вона рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Цитата 

"В складі колони так само були й швидкі, автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали окружну нашу й прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв’язок перервався. Й ми ось декілька годин намагаємося з Офісом президента й Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження. По трекерам GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться в окупаційних військ",- заявив Синєгубов.

Нагадаємо 

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