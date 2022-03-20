В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули 3 людини, 5 зазнали поранень

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"Крім того, у Слов’янську зараз перебувають жертви росіян в Харківській області – 1 загиблий і 1 поранений, а в Бахмуті жертви росіян в Луганській області – 2 загиблих і 1 поранений. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти завдали авіаудару по Житомирщині: пошкоджено 13 будівель, є травмовані.