В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули 3 людини, 5 зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
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"Крім того, у Слов’янську зараз перебувають жертви росіян в Харківській області – 1 загиблий і 1 поранений, а в Бахмуті жертви росіян в Луганській області – 2 загиблих і 1 поранений. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться в повідомленні.
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