Окупанти завдали авіаудару по Житомирщині: пошкоджено 13 будівель, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти авіадударом по Житомирській області пошкодили 13 будівель та травмували трьох людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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"20 березня на Житомирщині внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей", - ідеться у повідомленні.
Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідували.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель.
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