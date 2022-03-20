Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирской области: повреждены 13 зданий, есть травмированные

Детали

"20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека", - говорится в сообщении.

Пожары, возникшие вследствие обстрелов, ликвидировали.

Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.

Напомним

В Святошинском районе Киева в многоэтажный дом попали обломки российского снаряда, пострадали пять человек.