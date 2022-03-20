В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 3 человека, 5 получили ранения

Детали

"Кроме того, в Славянске сейчас находятся жертвы русских в Харьковской области - 1 погибший и 1 раненый, а в Бахмуте жертвы русских в Луганской области - 2 погибших и 1 раненый. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты нанесли авиаудар в Житомирской области: повреждено 13 зданий, есть травмированые.