В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 3 человека, 5 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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"Кроме того, в Славянске сейчас находятся жертвы русских в Харьковской области - 1 погибший и 1 раненый, а в Бахмуте жертвы русских в Луганской области - 2 погибших и 1 раненый. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.
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