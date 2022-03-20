В Харьковской области российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну

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"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится в оккупационных войск", - заявил Синегубов.

Напомним

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 3 человека, 5 получили ранения.