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В Харьковской области российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну

В Харьковской области российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну

Киев • УНН

 • 132125 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну. Она двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Цитата

"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится в оккупационных войск", - заявил Синегубов.

Напомним

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 3 человека, 5 получили ранения.

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