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Вся вина на Лукашенко: США відреагували на вимогу Мінська скоротити штат американського посольства

Вся вина на Лукашенко: США відреагували на вимогу Мінська скоротити штат американського посольства

Київ • УНН

 • 21269 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Посольство США в Білорусі відреагувало 11 серпня на вимогу режиму Олександра Лукашенка скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.

Цитата

У заяві, опублікованій дипломатами, посольство США в Білорусі заявило, що вина за погіршення двосторонніх відносин лежить безпосередньо на режимі Лукашенка, і “його неспроможності дозволити незалежним голосам виникати в Білорусі, а також його небажанні слідувати своїм міжнародним зобов’язанням”.

“Американські дипломати продовжуватимуть взаємодіяти з білорусами, включаючи лідерів продемократичного руху, професійних ЗМІ, студентів, вчителів, спортсменів та інших членів громадянського суспільства, де б вони не перебували. Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з представниками громадянського суспільства і незалежними засобами масової інформації на підтримку основних свобод народу Білорусі”, — йдеться у заяві.

Що передувало

11 серпня стало відомо, що режим Олександра Лукашенка у відповідь на санкції Вашингтона зажадав скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб. Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ також відкликав свою згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Білорусі.

Фішер, перший посол США у Білорусі з 2008 року, була затверджена Сенатом у грудні 2020 року, але не змогла зайняти свою посаду у Мінську, оскільки білоруський уряд відмовив їй у візі.

Санкції проти Білорусі

У понеділок США, Канада і Велика Британія ввели економічні санкції проти Білорусі. ЄС оголосив про аналогічні рестрикції в червні цього року. Крім цього, Євросоюз ввів чотири пакети заборонних заходів відносно керівництва країни, включаючи Лукашенко і членів його сім’ї. У травні ЄС також заборонив білоруським авіаперевізникам здійснювати польоти в повітряному просторі спільноти.

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