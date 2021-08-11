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Білорусь відкликала згоду на призначення посла США і запропонувала скоротити чисельність американської дипмісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Білорусь відкликала видану раніше згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську і запропонувала американській стороні до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства в Мінську до 5 осіб. Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, заяву якого опублікувало міністерство.

Цитата

“... Нахабні і відверто ворожі дії американської сторони, так само як і абсолютно не підпадають під поняття дипломатії і професіоналізму вчинки окремих її представників зруйнували напрацювання попередників і змусили нас відкликати раніше видану згоду Республіки Білорусь на призначення Дж.Фішер Послом США у нашій країні”, — заявив прес-секретар.

Деталі

Також Глаз повідомив, що республіка не бачить сенсу в присутності у Білорусі “такого значного персоналу американської дипмісії”.

“Просто незрозуміло, чим їм займатися на такому фоні. У зв’язку з цим американській стороні запропоновано до 1 вересня скоротити чисельність свого Посольства в Мінську до 5 осіб”, — зазначив він.

Прес-секретар додав, що Білорусь залишає за собою право вжити додаткових заходів у відповідь.

Контекст

Президент США Джо Байден у понеділок підписав указ про введення нових обмежень, спрямованих проти режиму Олександра Лукашенка за порушення прав людини і міжнародних норм.

Рішення було прийнято в річницю президентських виборів у Республіці, які пройшли 9 серпня 2020 року. Більшість демократичних країн не визнають оголошені ЦВК Білорусі результати, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Зазначимо, що 9 серпня Велика Британія також ввела пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі у відповідь на триваючий підрив демократії та порушення прав людини режимом Олександра Лукашенка.

Нові санкції напередодні підтримав Європейський союз.

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