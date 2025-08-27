Вступ до профтехів продовжено до жовтня - МОН

В Україні вступ до профтехів продовжено до 1 жовтня 2025 року. Майже 70 тисяч людей уже подали заявки. Про це повідомили у середу у Міністерстві освіти і науки, пише УНН.

Деталі

"Вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту триває, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року", - ідеться у повідомленні.

Скільки заяв вже подано

Станом на серпень цього року подано 66 180 заяв, з яких 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 - чоловіки й хлопці, 31 731 - жінки та дівчата.

"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти. Таким чином ми наближаємо рівень знань та навичок випускників до потреб ринку праці. Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - зазначила Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти МОН.

Що треба для вступу

Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є співбесіди або творчі конкурси. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Навчатися можна на бюджеті або контракті.

До навчання запрошують молодь і дорослих, зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій — опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії та розпочати власну карʼєру.

Подати заяву на вступ можна особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Як обрати профтех

Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Крім того, на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Яка тривалість навчання

Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 грн.

Подання документів

Для вступу через електронний кабінет знадобиться:

текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;

відеоінструкція.

Якщо подаєте документи особисто в закладі освіти, потрібно надати:

заяву;

оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток 3х4;

медичну довідку;

копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);

копію паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).

Вступники з тимчасово окупованих територій мають власну процедуру вступу, докладно про неї тут.

Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.

