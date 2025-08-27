Вступ до профтехів продовжено до жовтня - МОН

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 4590 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 4890 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 8304 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 10657 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 19254 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 54934 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 53181 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107519 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76638 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 157571 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярнi новини
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 35490 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 31585 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 29519 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 34393 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 26573 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 4460 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 27053 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 54870 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 73545 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 70604 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 3114 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 16451 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 17050 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 34762 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 26223 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

Вступ до профтехів продовжено до жовтня - МОН

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Вступна кампанія до профтехів в Україні триває до 1 жовтня 2025 року, вже подано майже 70 тисяч заяв. Для вступу не потрібне НМТ, а навчання можливе на бюджеті або контракті.

Вступ до профтехів продовжено до жовтня - МОН

В Україні вступ до профтехів продовжено до 1 жовтня 2025 року. Майже 70 тисяч людей уже подали заявки. Про це повідомили у середу у Міністерстві освіти і науки, пише УНН.

Деталі

"Вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту триває, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року", - ідеться у повідомленні.

Скільки заяв вже подано

Станом на серпень цього року подано 66 180 заяв, з яких 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 - чоловіки й хлопці, 31 731 - жінки та дівчата. 

"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти. Таким чином ми наближаємо рівень знань та навичок випускників до  потреб ринку праці. Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - зазначила Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти МОН. 

Що треба для вступу

Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є співбесіди або творчі конкурси. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Навчатися можна на бюджеті або контракті. 

До навчання запрошують молодь і дорослих, зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій — опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії та розпочати власну карʼєру.

Подати заяву на вступ можна особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО

Як обрати профтех

Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Крім того, на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Яка тривалість навчання

Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 грн.

Подання документів

Для вступу через електронний кабінет знадобиться:

Якщо подаєте документи особисто в закладі освіти, потрібно надати:

  • заяву;
    • оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
      • 6 фотокарток 3х4;
        • медичну довідку;
          • копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);
            • копію паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).

              Вступники з тимчасово окупованих територій мають власну процедуру вступу, докладно про неї тут.

              Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.

              Коледж замість ПТУ і "бурс": Рада схвалила новий закон про професійну освіту21.08.25, 11:47 • 4973 перегляди

              Юлія Шрамко

              СуспільствоОсвіта
              Освіта
              Міністерство освіти і науки України
              Україна