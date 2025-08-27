Вступ до профтехів продовжено до жовтня - МОН
Київ • УНН
Вступна кампанія до профтехів в Україні триває до 1 жовтня 2025 року, вже подано майже 70 тисяч заяв. Для вступу не потрібне НМТ, а навчання можливе на бюджеті або контракті.
В Україні вступ до профтехів продовжено до 1 жовтня 2025 року. Майже 70 тисяч людей уже подали заявки. Про це повідомили у середу у Міністерстві освіти і науки, пише УНН.
Деталі
"Вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту триває, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року", - ідеться у повідомленні.
Скільки заяв вже подано
Станом на серпень цього року подано 66 180 заяв, з яких 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 - чоловіки й хлопці, 31 731 - жінки та дівчата.
"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти. Таким чином ми наближаємо рівень знань та навичок випускників до потреб ринку праці. Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - зазначила Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти МОН.
Що треба для вступу
Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є співбесіди або творчі конкурси. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Навчатися можна на бюджеті або контракті.
До навчання запрошують молодь і дорослих, зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій — опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії та розпочати власну карʼєру.
Подати заяву на вступ можна особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.
Як обрати профтех
Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Крім того, на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.
Яка тривалість навчання
Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 грн.
Подання документів
Для вступу через електронний кабінет знадобиться:
- текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;
- відеоінструкція.
Якщо подаєте документи особисто в закладі освіти, потрібно надати:
- заяву;
- оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
- 6 фотокарток 3х4;
- медичну довідку;
- копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);
- копію паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).
Вступники з тимчасово окупованих територій мають власну процедуру вступу, докладно про неї тут.
Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.
