Поступление в профтехи продлено до октября - МОН

В Украине поступление в профтехи продлено до 1 октября 2025 года. Почти 70 тысяч человек уже подали заявки. Об этом сообщили в среду в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

"Вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование продолжается, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Сколько заявлений уже подано

По состоянию на август этого года подано 66 180 заявлений, из которых 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов этого года. Что касается гендерного распределения, то среди всех заявлений: 34 449 - мужчины и юноши, 31 731 - женщины и девушки.

"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования. Таким образом мы приближаем уровень знаний и навыков выпускников к потребностям рынка труда. Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - отметила Ирина Шумик, генеральный директор директората профессионального образования МОН.

Что нужно для поступления

Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть собеседования или творческие конкурсы. Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного аттестата. Учиться можно на бюджете или контракте.

К обучению приглашают молодежь и взрослых, в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий - освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии и начать собственную карьеру.

Подать заявление на поступление можно лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.

Как выбрать профтех

Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, перейдите на сайт Профтех онлайн и нажмите на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии. Кроме того, на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

Какова продолжительность обучения

Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 грн.

Подача документов

Для поступления через электронный кабинет понадобится:

текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;

видеоинструкция.

Если подаете документы лично в учебном заведении, нужно предоставить:

заявление;

оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;

6 фотокарточек 3х4;

медицинскую справку;

копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);

копию паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Поступающие с временно оккупированных территорий имеют собственную процедуру поступления, подробно о ней здесь.

Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

