Поступление в профтехи продлено до октября - МОН
Киев • УНН
Вступительная кампания в профтехи в Украине продолжается до 1 октября 2025 года, уже подано почти 70 тысяч заявлений. Для поступления не требуется НМТ, а обучение возможно на бюджете или контракте.
В Украине поступление в профтехи продлено до 1 октября 2025 года. Почти 70 тысяч человек уже подали заявки. Об этом сообщили в среду в Министерстве образования и науки, пишет УНН.
Детали
"Вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование продолжается, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
Сколько заявлений уже подано
По состоянию на август этого года подано 66 180 заявлений, из которых 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов этого года. Что касается гендерного распределения, то среди всех заявлений: 34 449 - мужчины и юноши, 31 731 - женщины и девушки.
"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования. Таким образом мы приближаем уровень знаний и навыков выпускников к потребностям рынка труда. Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - отметила Ирина Шумик, генеральный директор директората профессионального образования МОН.
Что нужно для поступления
Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть собеседования или творческие конкурсы. Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного аттестата. Учиться можно на бюджете или контракте.
К обучению приглашают молодежь и взрослых, в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий - освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии и начать собственную карьеру.
Подать заявление на поступление можно лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.
Как выбрать профтех
Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, перейдите на сайт Профтех онлайн и нажмите на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии. Кроме того, на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.
Какова продолжительность обучения
Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 грн.
Подача документов
Для поступления через электронный кабинет понадобится:
- текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;
- видеоинструкция.
Если подаете документы лично в учебном заведении, нужно предоставить:
- заявление;
- оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
- 6 фотокарточек 3х4;
- медицинскую справку;
- копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);
- копию паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).
Поступающие с временно оккупированных территорий имеют собственную процедуру поступления, подробно о ней здесь.
Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.
