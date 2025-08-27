Поступление в профтехи продлено до октября - МОН

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 2454 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 3158 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 6696 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 9742 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 18567 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 53854 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 52210 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107451 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76591 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157509 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярные новости
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 34947 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 31032 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 28959 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 33576 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 16557 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 2460 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 53856 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 72888 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 69966 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157509 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 2180 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 16070 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 16643 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 33759 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 25910 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

Поступление в профтехи продлено до октября - МОН

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Вступительная кампания в профтехи в Украине продолжается до 1 октября 2025 года, уже подано почти 70 тысяч заявлений. Для поступления не требуется НМТ, а обучение возможно на бюджете или контракте.

Поступление в профтехи продлено до октября - МОН

В Украине поступление в профтехи продлено до 1 октября 2025 года. Почти 70 тысяч человек уже подали заявки. Об этом сообщили в среду в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

"Вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование продолжается, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Сколько заявлений уже подано

По состоянию на август этого года подано 66 180 заявлений, из которых 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов этого года. Что касается гендерного распределения, то среди всех заявлений: 34 449 - мужчины и юноши, 31 731 - женщины и девушки.

"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования. Таким образом мы приближаем уровень знаний и навыков выпускников к потребностям рынка труда. Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - отметила Ирина Шумик, генеральный директор директората профессионального образования МОН.

Что нужно для поступления

Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть собеседования или творческие конкурсы. Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного аттестата. Учиться можно на бюджете или контракте.

К обучению приглашают молодежь и взрослых, в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий - освоить наиболее востребованные на рынке труда профессии и начать собственную карьеру.

Подать заявление на поступление можно лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.

Как выбрать профтех

Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, перейдите на сайт Профтех онлайн и нажмите на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии. Кроме того, на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

Какова продолжительность обучения

Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 грн.

Подача документов

Для поступления через электронный кабинет понадобится:

Если подаете документы лично в учебном заведении, нужно предоставить:

  • заявление;
    • оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
      • 6 фотокарточек 3х4;
        • медицинскую справку;
          • копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);
            • копию паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

              Поступающие с временно оккупированных территорий имеют собственную процедуру поступления, подробно о ней здесь.

              Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

              Колледж вместо ПТУ и "бурсы": Рада одобрила новый закон о профессиональном образовании21.08.25, 11:47 • 4973 просмотра

              Юлия Шрамко

              ОбществоОбразование
              Образование
              Министерство образования и науки Украины
              Украина