Вступ до аспірантури: запрошення на додаткову сесію уже доступні онлайн

Вступникам до аспірантури, які збираються брати участь у додатковій сесії ЄВІ / ЄВВ, уже доступні запрошення в кабінетах учасників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 13 серпня, у кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення для вступників до аспірантури, які складатимуть іспити під час додаткової сесії", - ідеться у повідомленні.

У них зазначено дати, час і адреси проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити оригінал екзаменаційного листа, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), і запрошення-перепустку", - повідомили в УЦОЯО.

Вступникам рекомендували заздалегідь спланувати свій графік на визначені в запрошенні дні тестувань, а також прокласти маршрути доїзду, "адже в разі запізнення вас не буде допущено до пункту тестування". "Нагадуємо, що допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хв і припинять за 5 хв до початку випробування", - вказали в УЦОЯО.

З міркувань безпеки інформації про місця й дати проведення іспитів не публікують. "Наполегливо рекомендуємо вступникам не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - наголосили в УЦОЯО.

