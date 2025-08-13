Вступ до аспірантури: запрошення на додаткову сесію уже доступні онлайн

$41.430.02
09:00 • 3140 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 11522 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 12152 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 30148 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 24694 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 51126 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 78520 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 50525 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 89799 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 44036 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв
13 серпня, 00:20
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих
13 серпня, 02:17
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW
13 серпня, 02:50
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
05:47
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
07:26
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Ян Ліпавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Франція
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
12 серпня, 15:52
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
12 серпня, 06:40
Financial Times
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)

Вступ до аспірантури: запрошення на додаткову сесію уже доступні онлайн

13 серпня

 • 58 перегляди

13 серпня в кабінетах вступників до аспірантури розміщено запрошення на додаткову сесію ЄВІ та ЄВВ. У запрошеннях вказані дати, час та адреси проведення іспитів.

Вступ до аспірантури: запрошення на додаткову сесію уже доступні онлайн

Вступникам до аспірантури, які збираються брати участь у додатковій сесії ЄВІ / ЄВВ, уже доступні запрошення в кабінетах учасників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН

Деталі

"Сьогодні, 13 серпня, у кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення для вступників до аспірантури, які складатимуть іспити під час додаткової сесії", - ідеться у повідомленні.

У них зазначено дати, час і адреси проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити оригінал екзаменаційного листа, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), і запрошення-перепустку", - повідомили в УЦОЯО.

Вступникам рекомендували заздалегідь спланувати свій графік на визначені в запрошенні дні тестувань, а також прокласти маршрути доїзду, "адже в разі запізнення вас не буде допущено до пункту тестування". "Нагадуємо, що допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хв і припинять за 5 хв до початку випробування", - вказали в УЦОЯО.

З міркувань безпеки інформації про місця й дати проведення іспитів не публікують. "Наполегливо рекомендуємо вступникам не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - наголосили в УЦОЯО.

05.08.25, 17:47

Юлія Шрамко

Освіта