Поступление в аспирантуру: приглашения на дополнительную сессию уже доступны онлайн

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 284 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 5312 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
08:39 • 14815 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 34172 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 26974 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 54563 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 80853 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51446 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 91750 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 44375 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
48%
756мм
Популярные новости
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 24411 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 32758 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 29966 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 27904 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 20290 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 5282 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 14802 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 34160 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 54550 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 33143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 7294 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 28072 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 18980 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 26605 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 116923 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

Поступление в аспирантуру: приглашения на дополнительную сессию уже доступны онлайн

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

13 августа в кабинетах поступающих в аспирантуру размещены приглашения на дополнительную сессию ЕВИ и ЕВВ. В приглашениях указаны даты, время и адреса проведения экзаменов.

Поступление в аспирантуру: приглашения на дополнительную сессию уже доступны онлайн

Абитуриентам аспирантуры, которые собираются участвовать в дополнительной сессии ЕВИ / ЕВВ, уже доступны приглашения в кабинетах участников, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня, 13 августа, в кабинетах участников вступительных испытаний размещены приглашения для поступающих в аспирантуру, которые будут сдавать экзамены во время дополнительной сессии", - говорится в сообщении.

В них указаны даты, время и адреса проведения единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).

"Для допуска к пункту тестирования абитуриент должен предъявить оригинал экзаменационного листа, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе), и приглашение-пропуск", - сообщили в УЦОКО.

Абитуриентам рекомендовали заранее спланировать свой график на определенные в приглашении дни тестирований, а также проложить маршруты доезда, "ведь в случае опоздания вас не допустят к пункту тестирования". "Напоминаем, что допуск к пункту тестирования начнут за 30 мин и прекратят за 5 мин до начала испытания", - указали в УЦОКО.

Из соображений безопасности информации о местах и датах проведения экзаменов не публикуют. "Настоятельно рекомендуем абитуриентам не разглашать, где и когда будут проходить тестирования, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подчеркнули в УЦОКО.

В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины05.08.25, 17:47 • 2506 просмотров

Юлия Шрамко

Образование