Поступление в аспирантуру: приглашения на дополнительную сессию уже доступны онлайн

Абитуриентам аспирантуры, которые собираются участвовать в дополнительной сессии ЕВИ / ЕВВ, уже доступны приглашения в кабинетах участников, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, пишет УНН.

"Сегодня, 13 августа, в кабинетах участников вступительных испытаний размещены приглашения для поступающих в аспирантуру, которые будут сдавать экзамены во время дополнительной сессии", - говорится в сообщении.

В них указаны даты, время и адреса проведения единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).

"Для допуска к пункту тестирования абитуриент должен предъявить оригинал экзаменационного листа, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе), и приглашение-пропуск", - сообщили в УЦОКО.

Абитуриентам рекомендовали заранее спланировать свой график на определенные в приглашении дни тестирований, а также проложить маршруты доезда, "ведь в случае опоздания вас не допустят к пункту тестирования". "Напоминаем, что допуск к пункту тестирования начнут за 30 мин и прекратят за 5 мин до начала испытания", - указали в УЦОКО.

Из соображений безопасности информации о местах и датах проведения экзаменов не публикуют. "Настоятельно рекомендуем абитуриентам не разглашать, где и когда будут проходить тестирования, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подчеркнули в УЦОКО.

